В четверг, 11 января, в Чайковском (Пермский край) прошла гонка суперспринта среди мужчин на чемпионате России по биатлону. Спортсмен из Самарской области Эдуард Латыпов взял «серебро», отстав от победителя Александра Бектуганова, представлявшего Ямало-Ненецкий автономный округ, на 3,3 секунды и допустив семь промахов.

Третьим стал Александр Корнев из Удмуртии, который финишировал спустя четыре секунды после Бектуганова и допустил пять промахов, пишет ИА «СОВА».