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    Самарский биатлонист стал вторым на чемпионате России

    12.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский биатлонист стал вторым на чемпионате России

    В четверг, 11 января, в Чайковском (Пермский край) прошла гонка суперспринта среди мужчин на чемпионате России по биатлону. Спортсмен из Самарской области Эдуард Латыпов взял «серебро», отстав от победителя Александра Бектуганова, представлявшего Ямало-Ненецкий автономный округ, на 3,3 секунды и допустив семь промахов.

    Третьим стал Александр Корнев из Удмуртии, который финишировал спустя четыре секунды после Бектуганова и допустил пять промахов, пишет ИА «СОВА».

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