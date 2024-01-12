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    Сотрудница Самарского университета выиграла грант от фонда Потанина

    12.01.2024

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    Сотрудница Самарского университета выиграла грант от фонда Потанина

    Доцент кафедры менеджмента и организации производства, начальник отдела по трудоустройству выпускников Самарского университета им. Королева Екатерина Блинова вошла в число победителей конкурса #Фондпотанина25. Она выиграла три миллиона рублей на развитие программы «Управление высокотехнологичным бизнесом», сообщается на сайте вуза.

    Всего в числе лауреатов оказались 50 организаций, чьи проекты, поддержанные фондом ранее, дали импульс для дальнейшего развития. Программы и курсы, разработанные победителями конкурса, сегодня успешно работают в университетах.

    — В 2015 году при поддержке фонда Потанина институт экономики и управления разработал магистерскую программу High Technology Business Management (Управление высокотехнологичным бизнесом). На тот момент я была разработчиком двух предметов в рамках этой программы. Затем с коллегами подала заявку на разработку сквозного программного продукта для трех предметов программы и выиграла грант, — рассказала Екатерина Блинова.

    Сквозной программный продукт объединяет три дисциплины: Engineering Economics, Project Management и Risk Management. Они направлены на то, чтобы полученные знания и практики не остались частью учебной программы, а нашли применение при написании магистерской выпускной работы.

    — Так как данная магистерская программа англоязычная, и на ней обучаются иностранные студенты, мы определили два основных пути развития в рамках полученного гранта. Это популяризация программы на международном уровне и поддержка наших выпускников — а именно, стимулирование по их трудоустройства в российских компаниях, — заключила Екатерина Блинова.

    Фото: официальный сайт Самарского университета

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