В пятницу, 12 января, в Самарской городской думе подвели итоги конкурса литературного творчества «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города…». Жюри выбрало 20 лучших работ. Их авторы получили подарки и дипломы от городской думы. Всего в конкурсе приняли участие в 2023 году более 4 400 человек из 138 образовательных учреждений.

Конкурс проходил с 5 по 15 декабря. Его цели — это формирование бережного отношения молодежи к своему родному городу через творчество, а также поддержка талантливых подростков.

Организатором конкурса выступает «Центр развития образования» совместно с думой городского округа. В состав жюри вошли профессионалы своего дела — кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы. Они оценивали сочинения-размышления на тему от учеников 9-11 классов.

Мероприятие проходит уже третий год — оно стало традиционным для Самары. В этот раз среди участников появились более молодые авторы — ученики 9 класса. Больше работ поступило от мальчиков. Учащиеся школ предложили свежие идеи по организации различных инициатив — парк онкоздоровья, ледовые крепости в микрорайонах, бесплатный проезд для школьников в зимние каникулы и многое другое. Большинство ребят в сочинениях пожелали, чтобы участники СВО скорее вернулись к родным и близким.

Лауреатов конкурса ждал сюрприз — их встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили ребят с Рождеством и наступающим Старым Новым годом. Дед Мороз рассказал, что лично прочитал сочинения детей и был приятно удивлен.

В 2021 году в конкурсе участвовало около четырех тысяч старшеклассников, в 2022 году их стало уже 4378. А в 2023 году их число достигло 4468 человек.

Фотографии: дума городского округа Самара