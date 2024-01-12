На территории аэропорта Внуково в Москве задержали депортированную из Турции жительницу РФ Наталью Гарбуль. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемая и ее сообщники предлагали стать инвесторами офшорной компании. У фирмы было несколько офисов на территории Самары, и их деятельность была организована по принципу финансовой пирамиды. В период с октября 2015 по ноябрь 2016 года фигуранты дела похитили более 11 млн рублей.

Гарбуль скрылась за границей, и ее объявили в международный розыск. В итоге выяснилось, что она находится в Турции. Тамошние власти депортировали разыскиваемую в Россию, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.