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    В Россию из Турции депортировали подозреваемую в создании финансовых пирамид с офисами в Самаре

    12.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Россию из Турции депортировали подозреваемую в создании финансовых пирамид с офисами в Самаре

    На территории аэропорта Внуково в Москве задержали депортированную из Турции жительницу РФ Наталью Гарбуль. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

    По версии следствия, подозреваемая и ее сообщники предлагали стать инвесторами офшорной компании. У фирмы было несколько офисов на территории Самары, и их деятельность была организована по принципу финансовой пирамиды. В период с октября 2015 по ноябрь 2016 года фигуранты дела похитили более 11 млн рублей.

    Гарбуль скрылась за границей, и ее объявили в международный розыск. В итоге выяснилось, что она находится в Турции. Тамошние власти депортировали разыскиваемую в Россию, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

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