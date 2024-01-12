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    В Самаре мать с сыном насмерть отравились угарным газом

    12.01.2024

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    В Самаре мать с сыном насмерть отравились угарным газом

    По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома на Мориза Тореза в Железнодорожном районе Самары мать с 14-летним сыном отравились угарным газом. Их тела обнаружили в пятницу, 12 января, без признаков жизни.

    На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

    Фото обложки: официальный телеграм-канал СУ СК РФ по Самарской области

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