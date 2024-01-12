По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома на Мориза Тореза в Железнодорожном районе Самары мать с 14-летним сыном отравились угарным газом. Их тела обнаружили в пятницу, 12 января, без признаков жизни.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото обложки: официальный телеграм-канал СУ СК РФ по Самарской области