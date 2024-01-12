Прокуратура Шенталинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере борьбы с преступлениями с использованием IT-технологий.

По ее результатам одного из операторов сотовой связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за пропуск вызова с подменного номера, который использовался мошенниками, пытавшимися украсть 250 тысяч рублей у 42-летней жительницы села Шентала.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2022 года оператор связи допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, рассмотрение которого завершилось назначением штрафа.