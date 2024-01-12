     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Три дома в историческом центре Самары взяли под охрану

    12.01.2024

    239

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Три дома в историческом центре Самары взяли под охрану

    Управление госохраны объектов культурного наследия региона опубликовало приказы об утверждении предмета охраны трех памятников истории и культуры.

    В перечень добавили «Казанской Божией Матери церковь-школа при епархиальной богадельне им. Государя Императора Александра III» на Коммунистической, 1, литеры а, а1, а2, «Здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского» на Красноармейской, 91 / Братьев Коростелевых, 104, литеры а, а1, а2, а также «Дом Васильева» на Куйбышева, 123.

    Предметом охраны стали сами здания, архитектурные и конструктивные характеристики и декоры интерьеров.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации