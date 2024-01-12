Управление госохраны объектов культурного наследия региона опубликовало приказы об утверждении предмета охраны трех памятников истории и культуры.

В перечень добавили «Казанской Божией Матери церковь-школа при епархиальной богадельне им. Государя Императора Александра III» на Коммунистической, 1, литеры а, а1, а2, «Здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского» на Красноармейской, 91 / Братьев Коростелевых, 104, литеры а, а1, а2, а также «Дом Васильева» на Куйбышева, 123.

Предметом охраны стали сами здания, архитектурные и конструктивные характеристики и декоры интерьеров.