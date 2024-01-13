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    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    13.01.2024

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    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Первая рабочая неделя наконец-то закончилась, а значит, самое время сходить в кино или посмотреть новый сериал дома. Рассказываем, на какие новинки мы обратили внимание с 11 по 17 января.

    В КИНО

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Последний наемник (16+)

    Бывший наемный убийца в исполнении Лиама Ниссона вынужден дать отпор местным бандитам в небольшом городке. Больше сказать про этот боевик из Ирландии особо нечего, все знакомые с ролями Ниссона за последние десять лет и так представляют, какое зрелище нас ждет. Примечателен он разве что своим названием In the Land of Saints and Sinners («В стране святых и грешников»), но российские локализаторы решили не мудрить, превратив фильм в случай, когда все становится понятно уже из названия. 

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Стальная хватка (18+)

    Бывший боец воспитывает из своих четверых детей настоящих спортсменов, готовых биться до последнего на ринге. Спортивная драма с Заком Эфроном в главной роли, которого в больших хитах мы не видели уже достаточно давно. Фильм собрал хорошие оценки как зрителей, так и критиков, так что если хочется посмотреть на Зака в весьма непривычном амплуа драматического актера, то на «Стальную хватку» определенно стоит обратить внимание. 

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Спасти Санту (12+)

    Папа восьмилетнего мальчика сталкивается с настоящим Санта-Клаусом, и пока травмированный волшебник приходит в себя, мужчина вынужден взять его рождественские обязанности на себя. Запоздалая премьера для тех, кто хочет немного продлить ощущения праздника — в мировой прокат эта испанская комедия вышла еще 1 декабря.

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Турбозавры. Год Дракона (0+)

    Турбозавры готовятся встречать год дракона. Полнометражный мультфильм с персонажами российского мультипликационного шоу для самых маленьких — все действие укладывается в 48 минут, так что дети точно не успеют устать в кинотеатре.

    СТРИМИНГИ

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Настоящий детектив (18+)

    4 сезон культового сериала вернется на экраны 14 января. На этот раз детективы, одного из которых играет сама Джоди Фостер, займутся расследованием исчезновения шестерых сотрудников арктической станции на Аляске. 

    А зрители, в свою очередь, снова будут наблюдать за погоней за горизонтом, т. е. попыткой создателей если не перегнать, то хотя бы не ударить лицом в грязь перед шедевральным первым сезоном. Получилось ли на этот раз? Критики, успевшие посмотреть сериал, отзываются о нем весьма положительно, что, конечно, не дает никаких гарантий. Так что будем ждать и надеяться.

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Третий лишний (18+)

    Несносный говорящий медведь Тед в озвучке комика Сета Макфарлейна возвращается в формате сериала спустя девять лет после премьеры второго фильма.

    Новый «Настоящий детектив», «Последний наемник» и «Стальная хватка»: фильмы и сериалы-новинки недели

    Моя жена — киллер (18+)

    Комедия о мужчине, жена которого оказалась профессиональным убийцей, станет доступна для просмотра онлайн 12 января.

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