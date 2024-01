Последний наемник (16+)

Бывший наемный убийца в исполнении Лиама Ниссона вынужден дать отпор местным бандитам в небольшом городке. Больше сказать про этот боевик из Ирландии особо нечего, все знакомые с ролями Ниссона за последние десять лет и так представляют, какое зрелище нас ждет. Примечателен он разве что своим названием In the Land of Saints and Sinners («В стране святых и грешников»), но российские локализаторы решили не мудрить, превратив фильм в случай, когда все становится понятно уже из названия.