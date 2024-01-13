Настоящий детектив (18+)

4 сезон культового сериала вернется на экраны 14 января. На этот раз детективы, одного из которых играет сама Джоди Фостер, займутся расследованием исчезновения шестерых сотрудников арктической станции на Аляске.

А зрители, в свою очередь, снова будут наблюдать за погоней за горизонтом, т. е. попыткой создателей если не перегнать, то хотя бы не ударить лицом в грязь перед шедевральным первым сезоном. Получилось ли на этот раз? Критики, успевшие посмотреть сериал, отзываются о нем весьма положительно, что, конечно, не дает никаких гарантий. Так что будем ждать и надеяться.