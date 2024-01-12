Коммунальщики продолжают аварийные работы в доме на Енисейской, 37, где из-за прорыва трубы отопления произошло обледенение газовой трубы, а фасад частично обледенел. Как сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова, сейчас в подвале дома работают несколько аварийных бригад – сварщики, слесари, электрики. Вся необходимая техника находится в их распоряжении.

Вчера коммунальные службы откачали воду из подвала, а в ночь с четверга на пятницу, с 11 на 12 января, начали сливать отопительную систему, чтобы приступить к ремонту повреждений транзитной трубы отопления.

– Сейчас дом обесточен, аварийные бригады в подвале выявляют места повреждений. После этого приступят к замене участков труб. После окончания работ будут пускать тепло. Ситуация находится на личном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. С жителями находимся на связи, – отметила Елена Рыжкова.