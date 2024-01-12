Региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух автомобильных дорог в «Крутых Ключах».

Работы стартовали в апреле 2023 года, первый участок — двухполосная автомобильная дорога А-18/5 длиной 582 метра. Параллельно ему построили второй участок протяженностью 232 метра – автодорогу А-18/55.

Также установили фонари, дорожные знаки, перильное ограждение. Обустроили дождевую канализацию и пешеходные переходы, уложили тактильную плитку, нанесли горизонтальную разметку.

Дороги возвели в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает министерство строительства Самарской области.