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    В «Крутых Ключах» завершили строительство двух дорог

    12.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В «Крутых Ключах» завершили строительство двух дорог

    Региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух автомобильных дорог в «Крутых Ключах».

    Работы стартовали в апреле 2023 года, первый участок — двухполосная автомобильная дорога А-18/5 длиной 582 метра. Параллельно ему построили второй участок протяженностью 232 метра – автодорогу А-18/55.

    Также установили фонари, дорожные знаки, перильное ограждение. Обустроили дождевую канализацию и пешеходные переходы, уложили тактильную плитку, нанесли горизонтальную разметку.

    Дороги возвели в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает министерство строительства Самарской области.

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