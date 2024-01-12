День работника прокуратуры в РФ отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996-го. А институт российской прокуратуры возник в 1722-м. Ровно 302 года назад именным указом императора Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учреждён пост генерал-прокурора.
С профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
— Сегодня работники ведомства с честью и достоинством выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, внося значительный вклад в развитие России как правового государства, — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Среди важнейших задач прокуратуры — надзор за выполнением национальных проектов, реализуемых по решению президента Владимира Владимировича Путина, своевременным выполнением государственного оборонного заказа, соблюдением трудового законодательства, противодействие экстремизму и коррупции, защита прав детей-сирот, предпринимателей, обманутых участников долевого строительства.
— В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – одно из слагаемых нашей общей Победы, — отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона добавил, что самарский прокурорский корпус всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда и, конечно, искренняя любовью к Родине.
— Уверен, что эти качества, передаваемые от ветеранов ведомства молодым работникам прокуратуры, и в дальнейшем будут способствовать эффективному решению всех стоящих перед вами задач. От имени жителей региона искренне благодарю вас за упорный труд на благо наших земляков, качественное выполнение профессиональных обязанностей, ответственность и патриотизм.
Глава города Елена Лапушкина также поздравила работников и ветеранов прокуратуры в телеграм-канале администрации Самары.
— Уважаемые работники прокуратуры, ветераны ведомства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка.
Компетентность и профессионализм, верность служебному долгу, принципиальность и ответственность – основа успешной деятельности. От вас зависит эффективная защита законных прав и интересов наших горожан, борьба с правонарушениями и коррупцией.
Слова особой благодарности и признательности звучат сегодня в адрес ветеранов ведомства. Вы являетесь достойным примером для нового поколения работников прокуратуры.
От всего сердца желаю крепкого здоровья, мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям!
Фотография: прокуратура Самарской области
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