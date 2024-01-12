День работника прокуратуры в РФ отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996-го. А институт российской прокуратуры возник в 1722-м. Ровно 302 года назад именным указом императора Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учреждён пост генерал-прокурора.

С профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Сегодня работники ведомства с честью и достоинством выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, внося значительный вклад в развитие России как правового государства, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди важнейших задач прокуратуры — надзор за выполнением национальных проектов, реализуемых по решению президента Владимира Владимировича Путина, своевременным выполнением государственного оборонного заказа, соблюдением трудового законодательства, противодействие экстремизму и коррупции, защита прав детей-сирот, предпринимателей, обманутых участников долевого строительства.

— В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – одно из слагаемых нашей общей Победы, — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что самарский прокурорский корпус всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда и, конечно, искренняя любовью к Родине.

— Уверен, что эти качества, передаваемые от ветеранов ведомства молодым работникам прокуратуры, и в дальнейшем будут способствовать эффективному решению всех стоящих перед вами задач. От имени жителей региона искренне благодарю вас за упорный труд на благо наших земляков, качественное выполнение профессиональных обязанностей, ответственность и патриотизм.

Глава города Елена Лапушкина также поздравила работников и ветеранов прокуратуры в телеграм-канале администрации Самары.

— Уважаемые работники прокуратуры, ветераны ведомства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка.

Компетентность и профессионализм, верность служебному долгу, принципиальность и ответственность – основа успешной деятельности. От вас зависит эффективная защита законных прав и интересов наших горожан, борьба с правонарушениями и коррупцией.

Слова особой благодарности и признательности звучат сегодня в адрес ветеранов ведомства. Вы являетесь достойным примером для нового поколения работников прокуратуры.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям!

Фотография: прокуратура Самарской области