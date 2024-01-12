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    В январе и феврале в Самарской области временно отключат телевидение и радио

    12.01.2024

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    В январе и феврале в Самарской области временно отключат телевидение и радио

    В области проведут профилактику оборудования на теле- и радиоканалах. Из-за этого в январе и феврале на несколько часов отключат вещание, сообщает региональный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети (РТСР).

    Из-за плановой профилактики ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, в том числе, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния». 

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 по местному времени: 

    15 января на РТС Самара (в зоне охвата Новокуйбышевска) — 20 теле- и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения и FM-радиостанций; 

    22 января на радиотелевизионной станции (РТС) Самара — радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате; 

    25 января на РТС Самара — радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате; 

    17 января на РТПС Жигулевск (в зоне охвата Тольятти и части Ставропольского района) — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния» в аналоговом формате и FM — радиостанций; 

    24 января на РТС Сызрань — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния» в аналоговом формате и FM — радиостанций; 

    31 января на РТС Сергиевск — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Губерния», а также радиоканалов «Радио России», «Губерния» в аналоговом формате; 

    7 февраля на РТС Большая Глушица — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Губерния», а также радиоканалов «Радио России», «Губерния» в аналоговом формате. 

    По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 22 января с 8:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции теле- и радиоканала «Губерния» на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области. График профилактических работ (по московскому времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя». 

    Фото обложки: архив «СГ»

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