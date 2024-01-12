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    Глава города Елена Лапушкина поздравила работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

    12.01.2024

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    Глава города Елена Лапушкина поздравила работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

    В пятницу, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Администрация Самары опубликовала поздравление главы города Елены Лапушкиной в телеграм-канале.

    — Уважаемые работники прокуратуры, ветераны ведомства!

    От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка.

    Компетентность и профессионализм, верность служебному долгу, принципиальность и ответственность – основа успешной деятельности. От вас зависит эффективная защита законных прав и интересов наших горожан, борьба с правонарушениями и коррупцией.

    Слова особой благодарности и признательности звучат сегодня в адрес ветеранов ведомства. Вы являетесь достойным примером для нового поколения работников прокуратуры.

    От всего сердца желаю крепкого здоровья, мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям!

    Фотография: администрация Самары

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