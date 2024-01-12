В пятницу, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Администрация Самары опубликовала поздравление главы города Елены Лапушкиной в телеграм-канале.

— Уважаемые работники прокуратуры, ветераны ведомства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка.

Компетентность и профессионализм, верность служебному долгу, принципиальность и ответственность – основа успешной деятельности. От вас зависит эффективная защита законных прав и интересов наших горожан, борьба с правонарушениями и коррупцией.

Слова особой благодарности и признательности звучат сегодня в адрес ветеранов ведомства. Вы являетесь достойным примером для нового поколения работников прокуратуры.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям!

Фотография: администрация Самары