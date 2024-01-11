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    В Самарской области один из производителей сливочного масла копировал дизайн упаковки конкурентов

    11.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области один из производителей сливочного масла копировал дизайн упаковки конкурентов

    Самарское УФАС уличило одного из производителей сливочного масла в плагиате, а именно в создании упаковки для своей продукции, похожей на ту, что была у брендов-конкурентов.

    Сотрудники антимонопольного органа изучили представленные материалы, провели заседание экспертного совета и провели публичный опрос среди населения. В результате комиссия пришла к выводу, что упаковки схожи между собой.

    Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административного дела против нарушителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

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