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    В Клиниках СамГМУ за год пересадили рекордное количество почек

    11.01.2024

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    В Клиниках СамГМУ за год пересадили рекордное количество почек

    В Клиниках СамГМУ впервые за год выполнили пересадку 51 почки, сообщается на сайте университета. Ранее в среднем за такой период выполнялось около 40 трансплантаций.

    Кроме того, в прошлом году в Клиниках впервые врачи провели родственную пересадку почки ребенку.

    — Раньше нуждающиеся в пересадке дети вынуждены были ехать на операцию в Москву, а сейчас такая помощь стала доступна в нашем регионе. Предварительно была проведена большая организационно-методическая работа: мы получили лицензию на этот вид помощи, закупили оборудование, а хирурги прошли обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова в Москве. Всё это позволило нам успешно провести операцию, — рассказал руководитель самарского центра трансплантации органов и тканей Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по трансплантологии минздрава Самарской области Алексей Миронов.

    Также врачи Клиник СамГМУ впервые самостоятельно выполнили две пересадки печени и трансплантацию сердца. Раньше такие операции проводились только в присутствии московских коллег. В 2023 году все этапы были реализованы самостоятельно.

    В планах самарского центра трансплантации — наращивать объем помощи до 100 пересадок органов в год.

    Фото: официальный сайт СамГМУ

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