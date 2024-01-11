     Версия для слабовидящих
    Поиск

    На нескольких участках трассы М-5 ограничили движение из-за непогоды

    11.01.2024

    556

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На нескольких участках трассы М-5 ограничили движение из-за непогоды

    С 15:00 четверга, 11 января до 7:00 пятницы,12 января из-за метели и сильного ветра временно запретили проезд грузового и маршрутного транспорта на нескольких участках федеральной трассы М-5 «Урал»: с 862 по 1193 км, с 296-го по 328 км (подъезд к Ульяновску), с нулевого до 12 км (подъезд к Самаре), с 29 по 115 км (подъезд к Оренбургу, в том числе старое направление). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

    Также перекрыли трассы Р-228 (Сызрань — Саратов — Волгоград) – с 17 по 25 км, Р-229 (Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград) – с нулевого до 160 км, Р-241 (Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре) – с 330 до 400 км и А-300 (Самара — Большая Черниговка — граница с республикой Казахстан) – с 23 по 195 км.

    По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в связи с непогодой на территории региона введено ограничение движения маршруток, а также организованные перевозки детей на автобусах по трассам в период с 15:00 четверга, 11 января до 7:00 пятницы,12 января.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации