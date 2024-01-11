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    Вынесен приговор по делу о пожаре в доме на Некрасовской в Самаре

    11.01.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Вынесен приговор по делу о пожаре в доме на Некрасовской в Самаре

    Самарский районный суд вынесли приговор по уголовному делу о пожаре в доме на Некрасовской, 25а. Как ранее писала «Самарская газета», ЧП произошло 11 января 2023 года, а подозреваемым стал 37-летний мужчина, живший по тому же адресу. Ему дали три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, пишет ИА «Волга Ньюс».

    По версии следствия, мужчина в своей квартире решил прогреть батарею с помощью самодельного факела, в результате чего загорелся пол и начался пожар. ЧП унесло жизни пятилетней девочки, скончавшейся в машине скорой помощи от отравления угарным газом, и 58-летней женщины, тело которой нашли в доме. Также пострадала 29-летняя девушка.

    Приговор еще не вступил в силу, поскольку эксперты изучают жалобу, поступившую на него.

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