Самарский районный суд вынесли приговор по уголовному делу о пожаре в доме на Некрасовской, 25а. Как ранее писала «Самарская газета», ЧП произошло 11 января 2023 года, а подозреваемым стал 37-летний мужчина, живший по тому же адресу. Ему дали три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, пишет ИА «Волга Ньюс».

По версии следствия, мужчина в своей квартире решил прогреть батарею с помощью самодельного факела, в результате чего загорелся пол и начался пожар. ЧП унесло жизни пятилетней девочки, скончавшейся в машине скорой помощи от отравления угарным газом, и 58-летней женщины, тело которой нашли в доме. Также пострадала 29-летняя девушка.

Приговор еще не вступил в силу, поскольку эксперты изучают жалобу, поступившую на него.