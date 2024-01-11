Администрация Самары информирует жителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению отравления угарным или бытовым газом.

У угарного газа полностью отсутствуют цвет, вкус и запах, поэтому риск отравления этим веществом велик. Чаще всего несчастные случаи происходят по вине самого человека, который неправильно эксплуатирует котлы и печи, растапливаемые углем.

Характерные симптомы отравления угарным либо бытовым газом: тупая головная боль, головокружение, рвота, спутанное сознание, нарушение координации движений, боли в области груди, агрессивность и раздражительность, изменение цвета кожи, потеря сознания.

Первая помощь при отравлении:

При появлении первых симптомов нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, вызвать «скорую помощь»;

Если в помещении присутствует запах бытового газа, необходимо незамедлительно открыть все окна и входные двери для проветривания. Обязательно проверить состояние всех включенных газовых приборов. Нельзя пользоваться предметами с открытым пламенем и включать свет — все это может привести к взрыву;

Покинув помещение, нужно сразу оповестить об утечке газовые службы и пожарных.

Важно знать:

До розжига и во время горения газовых приборов надо проветривать помещение;

Необходимо проверь тягу в дымовых каналах перед розжигом и периодически делать это во время горения;

Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые приборы;

Нельзя использовать газовые плиты для обогрева;

Запрещено переносить и ремонтировать самостоятельно газовое оборудование;

Минимально негерметичные системы за длительное время в закрытых помещениях могут образовать взрывоопасные концентрации газа с воздухом. Если на магистрали авария, и ее перекрыли — не оставляйте открытыми вентили.

При подозрении на утечку газа незамедлительно звоните по телефону: 04 или 104 для операторов сотовой связи, а также по телефонам экстренных служб — 01, 101, 112.

Фото: архив «СГ»