Весной этого года в парках 50-летия Октября, Победы, Гагарина, Молодежном, на Воронежских озерах и в Струковском саду подключат систему автополива газонов. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ – аукцион размещен на официальном сайте госзакупок.

В техздании указано, что автополив нужно будет обслуживать все лето и следить за технической исправностью системы. Начальная цена контракта составляет 630 тысяч рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 23 января. Заказчиком торгов выступают МАУ «Парки Самары».