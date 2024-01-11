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    Весной в шести самарских парках запустят систему автополива

    11.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Весной в шести самарских парках запустят систему автополива

    Весной этого года в парках 50-летия Октября, Победы, Гагарина, Молодежном, на Воронежских озерах и в Струковском саду подключат систему автополива газонов. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ – аукцион размещен на официальном сайте госзакупок.

    В техздании указано, что автополив нужно будет обслуживать все лето и следить за технической исправностью системы. Начальная цена контракта составляет 630 тысяч рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 23 января. Заказчиком торгов выступают МАУ «Парки Самары».

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