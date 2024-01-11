Экскурсия «Удобства модерна»

13 января в 13:00

В Музее модерна пройдет тематическая экскурсия. Ее участники узнают о стиле модерн и его характерных особенностях на примере внешнего и внутреннего убранства особняка Курлиной. Также можно будет узнать интересные факты об истории здания и его владельцах. Необходима запись.

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