11.01.2024
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В Доме культуры «Заря» состоится концерт «Рождество» по роману Ивана Шмелёва «Лето Господне». Певица Надежда Малыванова исполнит старинные русские рождественские песни под гусли, колесную лиру, бубенцы и колокольчики.
В гастробаре «Редакция числа» пройдет поэтический вечер «Цифра». На нем можно будет услышать стихи самарских поэтов в исполнении самих авторов и профессиональных актеров. На этой встрече выступят писатель-сказочник Денис Либстер, поэт Александр Фральцов и литератор Никита Рублев.
В самарской областной библиотеке стартует проект «Самарская губерния в лицах» в честь 175-летия нашего региона. В рамках него откроется выставка, которая через книги расскажет о знаменитых семейных династиях Самарской области. На открытии с лекцией выступит заслуженный работник культуры России Александр Завальный.
На очередной встрече книжного клуба в общественном центре «Сбера» обсудят книгу Бернара Вербера «Империя ангелов». По сюжету писатель Мишель Пэнсон попадает в рай, где его ждет «страшный суд». Читать произведение не обязательно, можно просто присоединиться к беседе.
В арт-кластере «Дом 77» пройдет комнатник в рамках завершения выставки «Архипелаг грез» в ЗИМ-галерее. Это неформальная встреча, на которой все желающие смогут обсудить тему актуального искусства с местными культурными деятелями — художниками и кураторами выставочных пространств.
На экскурсии в музее Эльдара Рязанова сотрудники расскажут о запасной столице Куйбышеве в ракурсе кинохроники, а также через воспоминания режиссера и его сверстников. Гости увидят редкие кадры и видеосюжеты военного времени. Нужна запись.
В Музее модерна пройдет тематическая экскурсия. Ее участники узнают о стиле модерн и его характерных особенностях на примере внешнего и внутреннего убранства особняка Курлиной. Также можно будет узнать интересные факты об истории здания и его владельцах. Необходима запись.
В выставочном зале самарского отделения Союза художников России открылась выставка Николая Панфильцева. Она приурочена к 75-летию мастера. В экспозиции собраны живопись и графика.
Фотографии: архив «СГ»
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