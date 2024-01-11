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    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    11.01.2024

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    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Праздники закончились, но самое интересное только начинается. Не впасть в депрессию после первой рабочей недели года помогут культурные мероприятия музеев, библиотек и других общественных пространств Самары.

    Литературно-музыкальная программа «Рождество»

    12 января в 18:00

    В Доме культуры «Заря» состоится концерт «Рождество» по роману Ивана Шмелёва «Лето Господне». Певица Надежда Малыванова исполнит старинные русские рождественские песни под гусли, колесную лиру, бубенцы и колокольчики.

    (6+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Поэтический вечер

    14 января в 19:00

    В гастробаре «Редакция числа» пройдет поэтический вечер «Цифра». На нем можно будет услышать стихи самарских поэтов в исполнении самих авторов и профессиональных актеров. На этой встрече выступят писатель-сказочник Денис Либстер, поэт Александр Фральцов и литератор Никита Рублев.

    (18+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Выставка «Самарские семейные истории»

    13 января в 14:00

    В самарской областной библиотеке стартует проект «Самарская губерния в лицах» в честь 175-летия нашего региона. В рамках него откроется выставка, которая через книги расскажет о знаменитых семейных династиях Самарской области. На открытии с лекцией выступит заслуженный работник культуры России Александр Завальный.

    (0+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Книжный клуб

    12 января в 18:00

    На очередной встрече книжного клуба в общественном центре «Сбера» обсудят книгу Бернара Вербера «Империя ангелов». По сюжету писатель Мишель Пэнсон попадает в рай, где его ждет «страшный суд». Читать произведение не обязательно, можно просто присоединиться к беседе.

    (16+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Комнатник «Архипелаг грез»

    14 января в 18:00

    В арт-кластере «Дом 77» пройдет комнатник в рамках завершения выставки «Архипелаг грез» в ЗИМ-галерее. Это неформальная встреча, на которой все желающие смогут обсудить тему актуального искусства с местными культурными деятелями — художниками и кураторами выставочных пространств.

    (16+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Лекция про запасную столицу

    14 января в 14:00

    На экскурсии в музее Эльдара Рязанова сотрудники расскажут о запасной столице Куйбышеве в ракурсе кинохроники, а также через воспоминания режиссера и его сверстников. Гости увидят редкие кадры и видеосюжеты военного времени. Нужна запись.

    (0+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Экскурсия «Удобства модерна»

    13 января в 13:00

    В Музее модерна пройдет тематическая экскурсия. Ее участники узнают о стиле модерн и его характерных особенностях на примере внешнего и внутреннего убранства особняка Курлиной. Также можно будет узнать интересные факты об истории здания и его владельцах. Необходима запись.

    (0+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Новая выставка

    С 10 января по 6 февраля

    В выставочном зале самарского отделения Союза художников России открылась выставка Николая Панфильцева. Она приурочена к 75-летию мастера. В экспозиции собраны живопись и графика.

    (18+)
    Афиша на 11-18 января: поэтический вечер, комнатник и выставка про семейные истории

    Фотографии: архив «СГ»

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