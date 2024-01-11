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    Стала известна толщина льда на Волге в Самарской области

    11.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Стала известна толщина льда на Волге в Самарской области

    Специалисты Приволжского УГМС получили данные о толщине льда на Волге в Самарской области. По их сведениям, на Куйбышевском водохранилище она составляет от 26 до 38 см, что на восемь-десять см меньше средней нормы.

    На Саратовском водохранилище у Самары толщина льда составляет 22-28 см, что на 9-14 см меньше нормы.

    В районе Сызрани толщина льда составляет 65 см, что на 23 см больше нормы.

    Администрация Самары напоминает, что лед на водоемах – это зона повышенного риска, поэтому не стоит выходить на него в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь).

    ТЭГИ:

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