Специалисты Приволжского УГМС получили данные о толщине льда на Волге в Самарской области. По их сведениям, на Куйбышевском водохранилище она составляет от 26 до 38 см, что на восемь-десять см меньше средней нормы.

На Саратовском водохранилище у Самары толщина льда составляет 22-28 см, что на 9-14 см меньше нормы.

В районе Сызрани толщина льда составляет 65 см, что на 23 см больше нормы.

Администрация Самары напоминает, что лед на водоемах – это зона повышенного риска, поэтому не стоит выходить на него в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь).