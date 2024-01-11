С января 2024 года в Самаре заработали«пакетные» тарифы для держателей «Карты жителя Самарской области».

«Пакетные» предложения внедрены как для тех, кто часто ездит в общественном транспорте, так и для тех, кто делает это не каждый день. Этим обусловлено количество поездок в четырех типах тарифов: пять поездок за 170 рублей (34 рубля за проезд), десять поездок за 335 рублей (33,5 рубля за проезд), 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за проезд) и 40 поездок за 1280 рублей (32 рубля за проезд). Один «пакет» действует на протяжении месяца. При этом не обязательно подключать его в первых числах, подключенный тариф начинает действовать с моменты его оплаты.

— У нас давно действуют льготы для пенсионеров, школьников и студентов. Теперь впервые введена такая опция как тарифные пакеты для обычных пассажиров, которые не относятся ни к какой льготной категории граждан. Каждый держатель карты жителя Самарской области сможет совершать поездки за более низкую стоимость. Пока мы ввели такое предложение в рамках пилотного проекта на три месяца — с января по март. Посмотрим, насколько это будет востребовано, и дальше будем принимать решение о продлении, — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Подключить акционный пакет поездок можно на портале card.samregion.ru или в отделении Объединенной транспортной карты. В последнем специалисты запишут тариф на карту жителя Самарской области.