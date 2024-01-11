В среду, 10 января, в матче предварительного этапа чемпионата России гандбольная «Лада» из Тольятти одолела «Университет» из Ижевска со счетом 29:15, сообщается на сайте нашего клуба.

Счет игры на четвертой минуте открыла «Лада» благодаря Анастасии Благовой. Поначалу тольяттинки шли вровень с ижевчанками (4:3), но вскоре отрыв стал увеличиваться. За две минуты в ворота «Университета» были заброшены четыре мяча, а на 22-й минуте разница после броска Алисы Дворцевой стала двукратной — 14:7.

Ижевская команда во втором тайме намерена была дать отпор, так как почти довела разницу в своем отставании до двух мячей, но «Лада» уверенно блокировала все выпады. Наши гандболистки довели свой отрыв до «+9» и на этом не остановились. Итоги встречи — 29:15.

Фото: официальный сайт ГК «Лада»