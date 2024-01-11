Воспитанница самарской школы тенниса, 59-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде победила в трех сетах Катержину Синякову из Чехии. Последняя занимает 49-ю строчку в рейтинге WTA (2:6, 6:3, 6:2), сообщает championat.com.

Анастасия Павлюченкова отдала свою подачу в первом же гейме и до конца сета не смогла вернуться в игру, еще раз позволив сопернице сделать брейк. Во втором сете российская спортсменка забрала чужую подачу и повела 3:0, но отдала свой гейм и позволила Синяковой сравнять счет. Однако затем Павлюченкова выиграла три гейма подряд, а с ними и второй сет. Победу в решающей партии Анастасии принесли брейки в третьем и седьмом геймах.

Благодаря этой победе Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира. Она будет соревноваться с Джессикой Пегулой из США.

Призовой фонд турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде составляет $922 573.