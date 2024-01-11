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    В Промышленном районе Самары завершили строительство детского сада

    11.01.2024

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    В Промышленном районе Самары завершили строительство детского сада

    В Самаре закончили строительство трехэтажного детского сада в границах улиц Стара-Загора, Воронежской, Московского шоссе и проспекта Кирова. Региональный минстрой выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

    Площадь здания составляет 4 787 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 240 мест, 80 из которых для малышей до трех лет. В здании обустроили помещения для 12 групп: четыре ясельные и восемь дошкольных. Также будут работать коррекционные группы.

    В каждом помещении находятся игровая зона и спальня, отдельный санузел. Занятия для воспитанников будут проводить в музыкальном зале, а торжественные мероприятия – в актовом. Предусмотрели необходимые условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

    На территории расположены 12 площадок с теневыми навесами, две спортивные с резиновым покрытием, две — с крышей для хранения игрушек, колясок, санок. Также есть и отдельные прогулочные зоны.

    На территории установили фонари, сделали пешеходные дорожки, газоны, высадили деревья. Покрытия проездов и тротуаров выполнили из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Вход доступен для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников. Предусмотрена площадка для кратковременной остановки специализированных средств общественного транспорта.

    Объект возвели в рамках национального проекта «Демография», сообщает министерство строительства Самарской области.

    Фото: министерство строительства Самарской области

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