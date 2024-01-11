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    В Самарской области перевыполнили план по высадке деревьев

    11.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области перевыполнили план по высадке деревьев

    В 2023 году региональный минлесхоз высадил 829,5 га деревьев, что составило 102, 8 % от годового плана по нацпроекту «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым.

    В прошлом году заготовили 10,1 тонны семян лесных растений (142,6 % от годового плана) и вырастили 5,4 млн саженцев (100 % от годового плана). Также выполнили задачи по покупке спецтехники и оборудования для пожаротушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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