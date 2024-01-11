Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

Вермишель по 37 рублей за килограмм можно купить в «Магните» в Куйбышевском районе.

Белокочанную капусту по 20 рублей продают в «Ашане» в Советском районе.

Килограмм картошки по 15 рублей выгодней всего брать в «Ашане» в Советском районе.

Гречка стоит 45 рублей в «Магните» в Куйбышевском районе

Килограмм курицы в «Пятерочке» в Кировском районе обойдется в 165 рублей.

Подсолнечное масло стоит 89 рублей за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 53 рубля в «Магните» в Куйбышевском районе.

Мука пшеничная стоит 25 рублей в «Перекрестке» в Красноглинском районе, в «Ашане» в Советском районе и в «Пятерочке» в Кировском районе.

Сахар-песок — 54 рубля за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 47 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Десяток куриных яиц стоят 105 рублей в «Ленте» в Железнодорожном районе и в «Ашане» в Советском районе.

Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.