Определили победителей пятого юбилейного творческого сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Лауреатом I степени и победителем в категории «Лучшее музыкальное оформление» в номинации «Лучший детский спектакль» стала рок-оратория «Воскресенье. Черный Январь» в постановке творческой мастерской «Юные гении» средней общеобразовательной школы «Южный город» (район Волжский, руководитель Ольга Суменкова).

Лауреатом II степени, а также победителем в категории «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшее художественное оформление» номинации «Лучший детский спектакль» стал Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» («ЦВР «Крылатый» Самара, руководитель Виктор Михайлов) с постановкой «Женитьба Бальзаминова».

Лауреатом III степени и признание в категории «Лучшая мужская роль» среди детских спектаклей получила постановка «Дядя Степа» в исполнении юных артистов Образцового учебного театра «На ладони» (детская школа искусств «Лира», Новокуйбышевск, руководитель Лариса Юнина).

Диплом за «Лучшую женскую роль» и специальный диплом «За яркое пластическое решение спектакля» получил Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» (Школа №154, Самара, руководители Татьяна Стицюк и Эмилия Гармаш). Специальным дипломом «За актерский ансамбль» удостоена Театральная студия при театре «Дилижанс» (Тольятти, руководитель Алена Савельева).

В номинации «Лучший молодежный спектакль» призовые места регионального этапа распределились следующим образом:

Лауреатом I степени стала театральная студия «Труппа «Отрадного» (Отрадный, спектакль — мюзикл «Алабин»).

Лауреатом II степени и лидером в категории «Лучшая мужская работа» стала театральная студия «DragLAB» (Самара, руководитель Семен Гуськов) с работой «Где ты, Ланцелот?».

Лауреатом III степени стал театральный коллектив «Форма Т» (Самара, руководитель Андрей Чепыжов) с постановкой «Баба Шанель».

Победу в категориях «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление» жюри присудило мюзиклу «Алабин» театральной студии «Труппа Отрадного» (Отрадный, руководитель Виктор Трегубов).

Победу в категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая женская роль» жюри присудило спектаклю «Прощающая месть» театрального коллектива «План 52» (Самара, руководитель Никита Нестеров).

В заочном этапе конкурса приняли участие 2010 артистов. Экспертное жюри – ведущие деятели культуры Самарской области, мастера сцены, режиссеры, актеры и театральные критики – определили участников второго очного тура. Очный этап прошел две недели назад, за право представлять регион на окружном этапе боролись 10 самодеятельных детских и молодежных театральных коллективов. Эксперты оценивали художественная ценность драматургического материала, исполнительский уровень, гармоничное сочетание идеи, стиля произведения с декорациями, светом, музыкой, костюмами и исполнением.

Окружной этап фестиваля состоится весной 2024 года. Представлять Самарскую область в номинации «Лучший детский спектакль» будет творческая мастерская «Юные гении» с Рок-ораторией «Воскресенье. Черный Январь». В номинации «Лучший молодежный спектакль» губернию представит театральная студия «Труппа «Отрадного» с мюзиклом «Алабин».

Итоги фестиваля подведут в День театра, 27 марта. Победители Окружного фестиваля примут участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, сообщает облправительство.

Фото: министерство культуры Самарской области