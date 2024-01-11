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    В 2023 году в Самарской области расширенный неонатальный скрининг провели для 24 тысяч детей

    11.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре выписали первого ребенка, рожденного в 2024 году

    В 2023 году расширенный неонатальный скрининг провели для 24 306 новорожденных, рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Программа тестирования стартовала 1 января 2023 года. Такое исследование позволяет диагностировать 36 врожденных и наследственных заболеваний до появления серьезных симптомов. В роддоме у малышей на вторые сутки с момента рождения берут кровь из пятки. Материал направляют в специализированные лаборатории.

    По итогам тестирования 450 детям из группы риска провели дополнительные исследования. В частности, у четырех детей подтвердился диагноз «спинальная мышечная атрофия». Все дети получают необходимую помощь. Также у одного ребенка подтвердился диагноз «первичный иммунодефицит». Малыш проходит лечение и находится под наблюдением врача-иммунолога. Еще один ребенок находится на специализированном питании с диагнозом «глутаровая ацидурия 1 типа».

    — Маленькие пациенты, у которых выявлены редкие наследственные заболевания, находятся на попечении фонда «Круг добра», созданного по поручению президента РФ Владимира Путина. Дети обеспечиваются необходимыми лекарствами и медицинским изделиями, — отметил руководитель ведомства.

    ТЭГИ:

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