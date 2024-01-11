В Минэкономразвития РФ представили рейтинг качества регуляторной политики в регионах страны. Это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Самарская область вошла в число лидеров, продемонстрировав высший уровень этой работы и прогресс по ряду показателей, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

– В 2023 году предприниматели приняли участие в оценке 400 региональных нормативно-правовых актов. Бизнес-сообщество Самарской области включено в эту работу, и совместными усилиями мы создаем комфортную и благоприятную предпринимательскую среду, совершенствуем нормативно-правовое регулирование бизнес-деятельности как на региональном, так и федеральном уровнях, – рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого главой региона, ведется системная работа по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, росту числа субъектов малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. В Самарской области работает сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели могут получить широкий перечень услуг и инструментов поддержки.

Принять участие в процедуре оценки регулирующего воздействия может каждый. Информация и подробности опубликованы на специализированном портале по ссылке.