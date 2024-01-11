Защитник Александр Солдатенков продлил контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона 2025/26, сообщается на сайте самарского клуба.

— Александр — наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны, а его постоянные вызовы в сборную России — это важная и правильная оценка его игровых способностей. Александру очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за «Крылья», — прокомментировал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Александр Солдатенков перешел в «КС» в августе 2020 года. За это время он сыграл 121 матч, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. В национальной сборной футболист провел четыре игры и забил один гол.

Фото: официальный сайт ПФК «Крылья Советов»