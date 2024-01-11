В 4:39 четверга, 11 января, поступило сообщение о пожаре в доме на Советской, 9 в Кировском районе. Прибывшие сотрудники областного ГУ МЧС России спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Эвакуировали семь человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительной версии произошел хлопок газа с последующим горением домашних вещей на площади 12 квадратных метров. Эту же версию высказал заместитель прокурора города Самары Евгений Московцев, который выезжал на место происшествия.

Пожар тушили 21 человек и шесть единиц техники. В 5:57 пожар ликвидировали. В результате происшествия погиб мужчина.

— Повреждена ненесущая стена, угрозы дальнейшего обрушения нет. Для жителей сразу же был предоставлен автобус для обогрева, развернут пункт временного размещения в № 162 школе. Многие уже вернулись в свои квартиры. В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого будут приняты решения по устранению последствий происшествия, — сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова.

Территориальным следственным отделом организована доследственная проверка по факту возгорания в квартире дома, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области