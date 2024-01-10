За неделю с 1 по 7 января в регионе выявили 16 260 случаев ОРВИ. Показатель на 10 000 населения составляет 51,7, что выше эпидпорога на 53,1 %. Превышение зарегистрировано в возрастной группе 7-14 лет – на 18,2 % и 15 лет и старше — на 149,4%. Снижение зафиксировано в возрастных группах: 0-2 года – на 36,1 %, 3-6 лет – на 31,2 %, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В сравнении с предыдущей неделей зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ среди населения на 29,8 % и в следующих возрастных группах: 0-2 года – на 16,8 %, 7-14 лет – на 38,1 %, 15 лет и старше – на 29,0 %. В возрастной группе 3-6 лет отмечается рост на 28,8 %.

По результатам лабораторного мониторинга выявили циркуляцию гриппа А, парагриппа и аденовирусов. Наиболее эффективной защитой от инфекций является вакцинация. В первую очередь она показана детям начиная с полугода, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими болезнями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, почек и печени.

На сайте областного минздрава разместили карту с адресами пунктов, где можно сделать прививку от гриппа. Там же ежедневно обновляется информация о количестве вакцин.