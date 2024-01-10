Полузащитник клуба «Крылья Советов» Никита Салтыков официально перешел в «Локомотив», сообщается на сайте московской команды. Контракт с 19-летним футболистом заключен до января 2028 года. До конца этого сезона игрок будет выступать за «Крылья» на правах аренды.

Никита Салтыков родом из Московской области. Он воспитанник академий «Мастер-Сатурн» и «Чертаново». В профессиональном футболе дебютировал в сентябре 2021 года. Спортсмен играл на правах аренды в «Звезде» из Санкт-Петербурга и «Акроне» из Тольятти.

В текущем сезоне Никита Салтыков провел 21 матч в составе «КС», забил четыре мяча и сделал пять результативных передач во всех турнирах. Футболиста вызывали в юношескую и молодежную сборные России.

Фото: официальный сайт ПФК «Крылья Советов»