Ученые Тольяттинского госуниверситета приступили к разработке методики определения скорости растворения металлических материалов имплантов, которую в будущем планируется оформить в виде государственного стандарта. Это исследование обсуждалось на научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов в Москве, сообщается на сайте вуза.

До недавнего времени российские медики использовали в хирургической практике биорезорбируемые или саморассасывающиеся имплантаты импортного производства. После введения санкций отечественные ученые включились в разработку аналоговых материалов. В этом году в ТГУ планируют открыть производство полного цикла по изготовлению медицинских изделий из биорезорбируемого магниевого сплава для травматологии и ортопедии. Этот сплав — собственная разработка материаловедов научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ.

Для того, чтобы в России могли производить полностью отечественные импланты, нужно создать единый для всех стандарт по определению скорости их растворения. Он позволит объективно сравнивать результаты испытаний, проводимых в разных научных и производственных группах, и давать правильный прогноз по времени полного растворения имплантата в организме. Как говорят эксперты, стандарт станет универсальным языком для всех исследователей из разных областей — врачей, инженеров, материаловедов, металлургов.

В ТГУ уже разработали программу по созданию двух стандартов. Впоследствии ее отправят на утверждение в Технический комитет по стандартизации № 295 «Медицинские материалы и процессы их производства». Эта организация разрабатывает стандарты и служит гарантом выпуска качественной продукции, отвечающей самым высоким требованиям.

Фото: официальный сайт ТГУ