Во вторник, 9 января, на маршруте № 47 «Юнгородок — Хлебная площадь» произошел сбой в выпуске на линию автобусов, на который жаловались жители города. Департамент транспорта разобрался в ситуации и принял меры, сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

Как выяснилось, транспорт не вышел в полном составе из-за технических неисправностей. Для обеспечения нормативной работы маршрута перевозчик оперативно принял необходимые меры. В итоге 10 января на линию выведено 26 из 30 автобусов. В ближайшее время в рейс выйдут оставшиеся четыре.

Факт неполного выпуска автобусов на линию задокументирован. По итогам января перевозчику будет оплачена работа маршрута не в полном объеме. Кроме того, организации выпишут штраф.

Администрация Самары при поддержке регионального правительства принимает меры по обновлению подвижного состава. В 2023 году для работы на городских маршрутах было закуплено 50 новых автобусов большого класса. Сейчас рассматривается возможность закупки новых автобусов в течение 2024 года.