Во вторник, 9 января, в Кировском районе Самары произошло необычное для этого времени года ДТП: по данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель Ford Focus сбил 65-летнего велосипедиста.

Автомобилист ехал по улице Победы. Возле дома № 142, не уследив за дорогой, он сбил мужчину, который проезжал на велосипеде слева направо по ходу движения транспорта. Пострадавшего увезли в больнице, где назначили амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области