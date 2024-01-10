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    В Самаре водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста

    10.01.2024

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    В Самаре водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста

    Во вторник, 9 января, в Кировском районе Самары произошло необычное для этого времени года ДТП: по данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель Ford Focus сбил 65-летнего велосипедиста.

    Автомобилист ехал по улице Победы. Возле дома № 142, не уследив за дорогой, он сбил мужчину, который проезжал на велосипеде слева направо по ходу движения транспорта. Пострадавшего увезли в больнице, где назначили амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

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