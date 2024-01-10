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    Самарцы оценивают трудность поиска работы на 6,6 баллов

    10.01.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарцы оценивают трудность поиска работы на 6,6 баллов

    По итогам опроса сервиса по поиску работы соискатели из Самары дали оценку сложности трудоустройства в 6,6 балла по шкале от нуля до десяти.

    Проще всего искать работу самарцам в возрасте от 30 до 35 лет — они оценили сложность на 4,5-4,9 баллов. Труднее всего приходится горожанам за 60 лет - 7,1 балла.

    В возрасте от 42 до 53 лет сложнее найти работу женщинам. Самую большую трудность при поиске занятости испытывают мужчины старше 60 лет. Их оценка равна 8,2 балла.

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