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    В Самаре из-за строительства на Карла Маркса продлили ограничение движения

    10.01.2024

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    В Самаре из-за строительства на Карла Маркса продлили ограничение движения

    С 1 января до 28 ноября в связи со строительством проспекта Карла Маркса и реконструкцией участка магистрали «Центральная» от Ракитовского шоссе до дороги «Обводная города Самары» продлили временное ограничение движения транспорта. Речь идет про участок трассы км 1+ 600 – км 11+ 832.

    Объехать закрытый участок можно по Обводной дороге в соответствии с временной схемой движения. Соответствующие дорожные знаки уже установили, сообщает минтранс Самарской области.

    В Самаре из-за строительства на Карла Маркса продлили ограничение движения

    Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

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