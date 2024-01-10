Специалисты центра литейных технологий Самарского политеха работают над повышением качества литых изделий и удешевлением их производства, сообщается на сайте вуза. Для этого они сократили количество дорогостоящего компонента для приготовления сплавов.

Сейчас ученые занимаются подбором способа обработки лигатурных расплавов, чтобы добиться их однородной структуры.

— Чем более измельченной структурой обладает исходный материал для будущего расплава, тем выше будут физико-механические свойства готового изделия. Чтобы добиться благоприятной структуры литого изделия, перед началом литья мы вводим в алюминиевые расплавы специально обработанные модифицирующие лигатуры — добавки, которые измельчают структуру расплава, не изменяя его основной химический состав, — рассказал доктор технических наук, декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта, руководитель научной группы Константин Никитин.

В ходе экспериментов со стандартным сплавом наиболее высокие результаты ученые получили при использовании микрокристаллических лигатур, которые производят по собственным разработкам. Предел прочности увеличился почти на 20 %, а пластичность — в два раза. При этом расход модифицирующей лигатуры снижен в три раза.

Наиболее удачные результаты исследований ученые трансформируют в производственные технологии. Их внедряют не только в научно-производственный процесс центра литейных технологий, но и в литейно-металлургические производства промышленных предприятий.

Фото: официальный сайт Самарского политеха