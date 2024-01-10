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    Самарский певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу

    10.01.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Какова ответственность для лиц, уклоняющихся от лечения наркомании

    Самарский певец Эдуард Шарлот написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором раскаялся в содеянном и извинился. Об этом рассказал отец музыканта Валерий Шарлот.

    В беседе с РБК папа артиста отметил, что письмо отправили до нового года, ответ пока не поступил. Он добавил, что его сын осознал вину, признав, что его публичные негативные высказывания в адрес главы РПЦ были ошибкой.

    Как ранее писала «Самарская газета», певца хотят привлечь к ответственности по статьям об умышленной порче документа, мелком хулиганстве, дискредитации армии и оскорблению чувств верующих. До этого исполнитель извинялся за то, что сжег паспорт РФ и записал это на видео. Сейчас он находится в СИЗО, где пробудет до 24 января.

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