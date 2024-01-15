В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту [email protected]

— Расскажите о рисках вовлеченности граждан в продажу и передачу персональных данных для их использования в криминальных схемах и участия в качестве так называемого «дропа».

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Макаров:

— В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп-сервисы).

Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор. Есть так называемые «заказчики», то есть лица, имеющие большие суммы денежных средств, полученных преступным путем. «Заказчики» подбирают «дроповодов», которые, в свою очередь, общаются с конкретными исполнителями задачи — «дропами».

«Дропы» — это подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

К «дропам» относятся не только лица, осведомленные о противоправном характере своей деятельности, но и те, кто не понимает, что участвует в криминальной схеме. Они могут непосредственно принимать участие в цепочке переводов или же продать (отдать) свою банковскую карточку «дроповоду» вместе с реквизитами счета и пин-кодом.

При этом сами «дропы» становятся соучастниками преступления, даже если до конца не понимают последствия своих действий. Чаще всего в группу риска попадают подростки, студенты, которые ищут быстрый заработок, и доверчивые пенсионеры.

Способами привлечения подставных лиц могут быть как личные знакомства, так и обычные объявления с предложением интересной работы с быстрым ростом заработка. Объявления размещают, как правило, в интернете, на сайтах кадровых агентств, на форумах, в социальных сетях и телеграм-каналах.

Участие в преступных схемах в качестве «дропа» влечет серьезные неблагоприятные последствия.

Банки непрерывно проверяют операции в целях выявления клиентов с признаками «дропа». Их ставят на дополнительный учет, вводят ограничения на получение новых карт, иных электронных средств платежа и на проведение финансовых операций по выпущенным картам. При выявлении банками состава и участников дроп-схемы по обналичиванию денежных средств информацию о таких клиентах и операциях направляют в правоохранительные органы.

Участие в преступных схемах в качестве «дропа» влечет уголовную ответственность, в том числе по статьям 187 «Неправомерный оборот средств платежей», 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ.

С информацией о случаях, когда вы стали жертвой мошенников, заблуждаясь, оказались участником нелегальной схемы, следует обращаться в правоохранительные органы.