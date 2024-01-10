С 15 по 21 января в учебно-спортивном центре «Грация» на Физкультурной, 116 пройдет Кубок России по боксу, в котором примут участие спортсмены со всей страны.

Как сообщили в Федерации бокса России, участниками турнира, который носит имя двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова из Самарской области, станут 12 из 13 действующих чемпионов страны.

Среди участников кубка будут двое спортсменов Самарской области – Ильдар Минсафин и Алакпер Гезалов.