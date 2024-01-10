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    «Крылья Советов» проведут восемь матчей на сборах в Турции

    10.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    «Крылья Советов» проведут восемь матчей на сборах в Турции

    В субботу, 13 января, футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» отправятся на сборы в Турцию, где сыграют восемь матчей. Об этом сообщается на сайте клуба.

    «КС» проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции: с 13 по 26 января, с 31 января по 13 февраля и с 17 февраля по 1 марта.

    В рамках сборов у «Крыльев» запланировано два контрольных матча с командами из Сербии — 24 января с «Вождовац» и 26 января с «Раднички 1923». Затем 2 февраля наши футболисты встретятся с владикавказской «Аланией», 7 февраля с армянским «Пюником», а 13 февраля с грозненским «Ахматом». Потом 19 февраля самарский клуб ждут две игры с московским «Динамо», а 25 февраля состоится матч с «Химками».

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