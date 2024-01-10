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    До начала февраля «Ласточки» заменят другими электричками

    10.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    До начала февраля «Ласточки» заменят другими электричками

    В связи с производственной необходимостью с 9 января по 1 февраля электропоезд «Ласточка» в направлении Самара – Тольятти – Самара заменят на другие составы. Об этом сообщили в пригородном пассажирском предприятии.

    С 9 по 31 января «Ласточки» заменят поезда № 7120 Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:54), № 7126 Тольятти (отпр. 17:05) – Самара (приб. 19:05) и № 7128 Самара (отпр. 20:15) – Тольятти (приб. 22:07).

    С 10 января по 1 февраля вместо «Ласточки» пустят поезд № 7114 Тольятти (отпр. 6:34) – Самара (приб. 8:28).

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