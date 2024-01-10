МЧС России разместило кадры спасения семи человек, в том числе двух детей, из горевшего частного дома на Маяковского, 58. Видео опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее писала «Самарская газета», сообщение о пожаре поступило в 5:52 пятницы, 5 января. 52 человека и 12 единиц техники потушили возгорание в 7:25. Причину ЧП предстоит установить дознавателям.

Фото обложки: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области