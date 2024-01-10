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    Появилось видео спасения семи человек на пожаре в историческом центре Самары

    10.01.2024

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    На пожаре в историческом центре Самары спасли семь человек

    МЧС России разместило кадры спасения семи человек, в том числе двух детей, из горевшего частного дома на Маяковского, 58. Видео опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

    Как ранее писала «Самарская газета», сообщение о пожаре поступило в 5:52 пятницы, 5 января. 52 человека и 12 единиц техники потушили возгорание в 7:25. Причину ЧП предстоит установить дознавателям.

    Фото обложки: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

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