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    Жителям Самары рассказали, как подготовить новогоднюю елку для переработки

    10.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Жителям Самары рассказали, как подготовить новогоднюю елку для переработки

    Чтобы елка пошла на переработку, ее необходимо освободить от украшений, мишуры и креплений и оставить рядом с мусорной площадкой. Засовывать дерево в контейнер не нужно, сообщили в минлесхозе Самарской области.

    После праздников все елки соберут с мусорных площадок Самары и отправят на дробилку. Этим занимается региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоСтройРесурс».

    Также с 13 по 15 января елки можно сдать на переработку на парковке торгового центра «Мега».

    Жители Тольятти в рамках проекта «Добрые елки» могут сдать новогодние деревья на парковке по адресу Южное шоссе, 6. Пункт приема будет работать с 10 по 28 января. Переработанные материалы доставят в «Эко Парк» и местный приют для птиц.

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