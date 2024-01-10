Чтобы елка пошла на переработку, ее необходимо освободить от украшений, мишуры и креплений и оставить рядом с мусорной площадкой. Засовывать дерево в контейнер не нужно, сообщили в минлесхозе Самарской области.

После праздников все елки соберут с мусорных площадок Самары и отправят на дробилку. Этим занимается региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоСтройРесурс».

Также с 13 по 15 января елки можно сдать на переработку на парковке торгового центра «Мега».



Жители Тольятти в рамках проекта «Добрые елки» могут сдать новогодние деревья на парковке по адресу Южное шоссе, 6. Пункт приема будет работать с 10 по 28 января. Переработанные материалы доставят в «Эко Парк» и местный приют для птиц.