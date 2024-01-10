В Самарском зоопарке тигр по кличке Кактус погрыз елку, которую установили в вольере хищника в честь Нового года. Видео с процессом чистки зубов было опубликовано в группе вконтакте зоопарка.

На видео видно, что тигр с удовольствием полакомился елочными иголками и потерся об ветки дерева. Такое поведение считается нормальным для представителей семейства кошачьих, которые часто используют разные предметы, чтобы почесаться и почистить зубы.

Фото: скриншот с видео из группы вконтакте «ГБУ «Самарский зоопарк»