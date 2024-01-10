Американский боксер Кевин Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре, сообщает ИА «ТАСС», и получил российское гражданство. Соответствующий указ во вторник, 9 января, подписал президент РФ Владимир Путин.

— Принять в гражданство РФ Джонсона Кевина Блю, родившегося 7 сентября 1979 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в документе.

Кевин Джонсон рассказал, что мечтает жить в России, на пресс-конференции, посвященной международной матчевой встрече «Бокс на Волге» между командами России и Сербии. Соревнования состоялись 23 июля во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Фото: архив «СГ»