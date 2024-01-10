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    В Самаре прошли испытания «умного ортеза» для реабилитации после операций

    10.01.2024

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    В Самаре прошли испытания «умного ортеза» для реабилитации после операций


    В Клиниках СамГМУ провели первые испытания «умного ортеза», который ученые разработали в центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», сообщают в пресс-службе вуза. Ортез ускоряет реабилитацию пациентов после различных операций по возвращению двигательной активности.

    «Умный ортез» позволит начинать реабилитацию пациентов с третьих суток после операции. В 2023 году прошли испытания ортеза на 15 здоровых добровольцах, восьми добровольцах с застарелыми травмами и девяти пациентах после эндопротезирования. В этом году исследования продолжатся. Ученые вместе с врачами-реабилитологами высшей категории разработали методику постоперационной реабилитации и записали видеоуроки лечебной гимнастики для пациентов.

    В Самаре прошли испытания «умного ортеза» для реабилитации после операций

    — Разработано несколько прототипов ортезов, уже реализованы три версии, каждая следующая усовершенствована с учетом пожеланий добровольцев, пациентов и врачей. К февралю будет создана четвертая версия — финальная, которую и предстоит зарегистрировать в Росздравнадзоре в качестве изделия медицинского назначения, — рассказал руководитель направления реабилитации лаборатории проектирования «умной одежды» и реабилитационных ПАК центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Никита Щербатов.

    Фото: пресс-служба СамГМУ

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